Журнал Forbes обновил список богатейших людей в мире. В него попали Тото Вольф, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс
Список Forbes пополнили спортсмены и босс команды «Мерседес».
Список Forbes пополнили спортсмены и босс команды «Мерседес».
Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира. В него попали:
Тайгер Вудс, знаменитый гольфист, заработал большую часть своего состояния благодаря призам и рекламным контрактам с Nike, Rolex и Monster Energy.
Леброн Джеймс, звезда баскетбола, заработал свои миллиарды на контрактах с Nike, Coca-Cola и Beats by Dre.
Тото Вольф, глава Mercedes-AMG Petronas выступающей в чемпионате Формула1, является одним из наиболее успешных руководителей в мире автоспорта. Вольф является акционером и директором ряда компаний в автомобильной и финансовой сферах.
Согласно Forbes, состояния Тайгера Вудса, Леброна Джеймса и Тото Вольфа составляют $1 млрд каждое. Они впервые представлены в списке миллиардеров Forbes, который включает в себя более 2 000 самых богатых людей мира.