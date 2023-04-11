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16:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Журнал Forbes обновил список богатейших людей в мире. В него попали Тото Вольф, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс

Список Forbes пополнили спортсмены и босс команды «Мерседес».

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Источник: AP 2022

Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира. В него попали:

Тайгер Вудс, знаменитый гольфист, заработал большую часть своего состояния благодаря призам и рекламным контрактам с Nike, Rolex и Monster Energy.

Леброн Джеймс, звезда баскетбола, заработал свои миллиарды на контрактах с Nike, Coca-Cola и Beats by Dre.

Тото Вольф, глава Mercedes-AMG Petronas выступающей в чемпионате Формула1, является одним из наиболее успешных руководителей в мире автоспорта. Вольф является акционером и директором ряда компаний в автомобильной и финансовой сферах.

Согласно Forbes, состояния Тайгера Вудса, Леброна Джеймса и Тото Вольфа составляют $1 млрд каждое. Они впервые представлены в списке миллиардеров Forbes, который включает в себя более 2 000 самых богатых людей мира.

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