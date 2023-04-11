Журнал Forbes обновил список богатейших людей в мире. В него попали Тото Вольф, Леброн Джеймс и Тайгер Вудс

Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира. В него попали:

Тайгер Вудс, знаменитый гольфист, заработал большую часть своего состояния благодаря призам и рекламным контрактам с Nike, Rolex и Monster Energy.

Леброн Джеймс, звезда баскетбола, заработал свои миллиарды на контрактах с Nike, Coca-Cola и Beats by Dre.

Тото Вольф, глава Mercedes-AMG Petronas выступающей в чемпионате Формула1, является одним из наиболее успешных руководителей в мире автоспорта. Вольф является акционером и директором ряда компаний в автомобильной и финансовой сферах.