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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Гюнтер Штайнер выпустил книгу, где много критикует Мика Шумахера

Немецкому гонщику досталось от Штайнера.

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Источник: Reuters

Гюнтер Штайнер в середине апреля выпустил книгу Surviving to Drive. Это автобиография, написанная по ходу сезона Формулы 1 2022.

Мик Шумахер — главная мишень в книге Гюнтера. Штайнер говорит, что понимал с каким давлением столкнется сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера. Гюнтер нелестно высказывается о дяде Мика Ральфе Шумахере, говоря что он недостаточно умен.

После второй крупной аварии Шумахера в Монако критика Штайнера в адрес гонщика резко усилилась: «Мик, похоже, не понимает всей серьезности ситуации, по крайней мере публично, это тоже беспокоит. Он говорит так, как будто это одна из тех вещей, в которых никто не виноват. Если ты облажался, признай что облажался, извинись, а затем постарайся исправиться», — приводят слова Штайнера Motorsport magazin.

В команде HAAS оценили ущерб нанесенный Шумахером за весь сезон 2022 примерно в два миллиона долларов.

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