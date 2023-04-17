Гюнтер Штайнер выпустил книгу, где много критикует Мика Шумахера
Немецкому гонщику досталось от Штайнера.
Немецкому гонщику досталось от Штайнера.
Гюнтер Штайнер в середине апреля выпустил книгу Surviving to Drive. Это автобиография, написанная по ходу сезона Формулы 1 2022.
Мик Шумахер — главная мишень в книге Гюнтера. Штайнер говорит, что понимал с каким давлением столкнется сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера. Гюнтер нелестно высказывается о дяде Мика Ральфе Шумахере, говоря что он недостаточно умен.
После второй крупной аварии Шумахера в Монако критика Штайнера в адрес гонщика резко усилилась: «Мик, похоже, не понимает всей серьезности ситуации, по крайней мере публично, это тоже беспокоит. Он говорит так, как будто это одна из тех вещей, в которых никто не виноват. Если ты облажался, признай что облажался, извинись, а затем постарайся исправиться», — приводят слова Штайнера Motorsport magazin.
В команде HAAS оценили ущерб нанесенный Шумахером за весь сезон 2022 примерно в два миллиона долларов.