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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Скончался первый российский призер ралли-рейда «Дакар»

Член первого экипажа-призера «КАМАЗ-мастер» на ралли-рейде «Дакар» Николай Страхов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды «КАМАЗ-мастер».

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Источник: РИА "Новости"

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля, на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь. Таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти», — говорится в заявлении команды.

В 1991 году Страхов вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым завоевал второе место на «Дакаре». Для российской команды это был второй старт на самом престижном ралли-рейде в мире автоспорта.

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