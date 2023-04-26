Скончался первый российский призер ралли-рейда «Дакар»

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля, на 63-м году жизни. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь. Таким Николай Страхов навсегда останется в нашей памяти», — говорится в заявлении команды.