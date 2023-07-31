Суд ЕС частично приостановил санкции в отношении Никиты Мазепина

Мазепин сохранит право въезда в Евросоюз для переговоров с командами, выступлений в «королевских гонках» и других соревнованиях. Также он может получать доход в связи с профессиональной деятельностью и вести переговоры со спонсорами.

«Председатель Общего суда не был удовлетворен тем, что “ограничительные меры в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе” (пункт 119), и повторил, что “заявитель — молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляет никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход правительству Российской Федерации” (п. 121)», — приводит комментарии юристов Мазепина Давиде Роветта и Аарона Басса «РИА Новости Спорт».

В марте 2022 года Мазепин попал в санкционные списки из-за ситуации на Украине «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом». Никита Мазепин опротестовал это решение в суде Евросоюза. В марте 2023 года суд ЕС разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках «Формулы-1», но гонщик должен выступать под нейтральным флагом.