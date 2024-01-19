Карлос Сайнс-старший стал четырехкратным победителем «Дакара»

61-летний Карлос Сайнс, выступающий за «Ауди», после 11-го этапа оторвался от ближайших преследователей на полтора часа. Француз Себастьян Леб был одним из претендентов на победу, но из-за поломки на трассе не смог побороться за первое место в общем зачете. Заключительный этап испанскому гонщику нужно было проехать спокойно, без лишнего риска.