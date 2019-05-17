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17 мая, источник: Sportmail.ru

В США на болельщика вылили ковш с сырным соусом (видео)

Отсылка к «Игре престолов».

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На бейсбольном матче «Сиэтла» для болельщика, неправильно ответившего на вопрос в викторине, придумали оригинальный штраф. На его голову вылили большой ковш сырного соуса.

Так «Маринерс» спародировали сцену из сериала «Игра престолов», в которой казнили брата Дейнерис Таргариен, вылив ему на голову расплавленное золото.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Интересно, этот болельщик потом может воспользоваться душем в клубной раздевалке?

— Как минимум ему надо предложить чипсы и курицу, — пошутили комментаторы трансляции.

Илья Андреев

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