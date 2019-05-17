В США на болельщика вылили ковш с сырным соусом (видео)

На бейсбольном матче «Сиэтла» для болельщика, неправильно ответившего на вопрос в викторине, придумали оригинальный штраф. На его голову вылили большой ковш сырного соуса.

Так «Маринерс» спародировали сцену из сериала «Игра престолов», в которой казнили брата Дейнерис Таргариен, вылив ему на голову расплавленное золото.

— Интересно, этот болельщик потом может воспользоваться душем в клубной раздевалке?

— Как минимум ему надо предложить чипсы и курицу, — пошутили комментаторы трансляции.