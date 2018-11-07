«Локомотив-Кубань» обыграл «Арку» в матче группового этапа Еврокубка

К очной встрече команды подошли на разных полюсах турнирной таблицы группы B. У коллектива с Кубани в активе было четыре победы (включая выездной успех в матче с поляками в первом туре) при одном поражении. Подопечные Пржемислава Фрасункевича лишь однажды праздновали успех — в прошлом туре был повержен французский «Лимож».

Матч стал дебютным для исполняющего обязанности главного тренера краснодарцев Влады Йовановича, который возглавил команду после неожиданной отставки Саши Обрадовича. 45-летний серб уже оказывался в подобной ситуации шесть лет назад в украинском «Донецке». Тогда он также занял пост главного тренера после ухода Обрадовича, но был уволен уже через месяц за неудовлетворительные результаты. Сейчас же, по сообщениям «Известий», руководство «Локомотива» хочет дать шанс Йовановичу проявить себя в ноябрьских матчах, и поединок с «Гдыней» должен был стать первой серьезной проверкой.

Изюминкой матча стало противостояние двух братьев — Матеуша и Марселя Понитки. Оба баскетболиста являются лидерами своих клубов по количеству подборов, и их борьба на щитах должна была стать определяющей для успеха одной из команд.

Именно активность Матеуша стала ключевой для стартового рывка краснодарцев — забив с фолом, польский форвард вывел свою команду вперед 9:4. Гости ответили двумя точными попаданиями из-за дуги, сократив до минимума разрыв в середине первой четверти. Именно высокий процент реализации трехочковых позволял команде Фрасункевича не отпускать железнодорожников в отрыв в течение всего стартового отрезка встречи и уступить по ее итогам лишь два очка — 23:25. У хозяев самым результативным стал Джауан Джонсон, набравший 10 очков. На один результативный балл больше было у защитника «Арки» Джоша Бостича, который сумел реализовать 3 трехочковых броска.

Во второй четверти краснодарцы улучшили процент попадания из-за дуги, что позволило им создать отрыв в 10 очков к 16-й минуте встречи. Впрочем, Джош Бостич продолжал оставлять «Арку» в игре: два точных дальних попадания — и уже всего лишь «-4». Однако стараний американца, настрелявшего к концу первой половины целых 18 очков, оказалось недостаточно: краснодарцы ушли на перерыв лидерами — 48:44.

В третьей четверти рисунок игры принципиально не поменялся: хозяева пытались укрепить преимущество, однако полякам удавалось не отпускать железнодорожников более чем на 3−4 очка. Результативность оставляла желать лучшего: команды за 10 минут смогли набрать лишь по 14 очков каждая.

На старте решающего отрезка подопечные Йовановича активизировались: точные трехочковые попадания Тревора Лэйси и Дорелла Райта сделали преимущество хозяев двузначным — 78:60, и наставник «Арки» Пржемислав Фрасункевич был вынужден взять тайм-аут.

Но, похоже, игра уже была сделана — за 3 минуты до конца «Локомотив» выигрывал четверть со счетом 25:9. За минуту до конца оставалось лишь неясным, сможет ли краснодарская команда преодолеть рубеж в 100 набранных очков, однако в итоге хозяева остановились на отметке в 96 набранных баллов, большую часть (19 очков) которых обеспечил Дорелл Райт. У гостей, набравших 72 очка, лидерство поделили Марсель Понитка и Джош Бостич — по 18 баллов.