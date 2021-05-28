Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Латвия
Норвегия
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
21Сборная США обыграла Канаду
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА — не главный фаворит Евролиги, но шансы есть: анонс Финала четырех

Кульминация сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА (коэффициент на победу в Евролиге — 5)

Этот сезон для всех был непростым, в том числе и для ЦСКА. Армейцы пережили сильный спад в январе-феврале с 4 поражениями подряд, конфликт главный звезды с тренером (Джеймс уехал в итоге в НБА), травму центрового Милутинова… В результате к Финалу четырех, куда команда вышла в 17-й раз из 18, ЦСКА не считается главным фаворитом. Зато сейчас подопечные Итудиса снова выглядят сыгранным коллективом. По яркой серии с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги ВТБ видно, что у армейцев мощное нападение и жесткая защита. Исходы матчей решали Клайберн и Хэкетт, хорошо работали комбинации с выводом игроков под кольцо. В итоге мы видим опытную команду с тренером, который уже дважды приводил ЦСКА к успеху в Евролиге. В полуфинале российский клуб встретится с «Анадолу Эфес», с которым играл в победном финале в 2019-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» (коэффициент на победу в Евролиге — 2,65)

Лучшая команда регулярного сезона Евролиги впервые за 7 лет добралась до Финала четырех. В четвертьфинале каталонцы испытали серьезные проблемы с «Зенитом», но в пятом матче серии все-таки дожали соперника. Это первый сезон неистового литовца Ясикявичюса у руля команды, так что нынешние результаты (плюс второе место в регулярке в испанской лиге) можно признать вполне неплохими. В «Барсе» есть звездные игроки: легендарный Пау Газоль, вернувшийся из НБА Миротич с самой большой зарплатой в Европе… Но самая сильная сторона каталонцев — игра в защите, свободных бросков у соперников бывает очень мало. В полуфинале «Барселону» ждет «Милан», оба матча у него в этом сезоне каталонский клуб выиграл.

«Анадолу Эфес» (коэффициент на победу в Евролиге — 2,75)

«Анадолу Эфес» еще ни разу не побеждал в Евролиге. Лидер турецкого баскетбола в регулярке занял третье место, отстав от «Барсы» и ЦСКА лишь на две победы. В ¼ финала серия с «Реалом» неожиданно затянулась до пятого матча, и там всё решилось на последней минуте. Победа в таких условиях — полезный опыт для игроков. Теперь «Эфес» хочет взять реванш у ЦСКА за поражение в решающем матче два года назад, по словам баскетболистов, для них это стало дополнительной мотивацией. Турки сохранили звездного защитника Ларкина, в том финале он, кстати, был хорош, армейцы с ним не справлялись. По набору очков «Анадолу Эфес» — вторая команда Евролиги, это команда, которая любит и умеет бросать трехочковые. Теперь уже турецкая команда является фаворитом в матче с ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» (коэффициент на победу в Евролиге — 7,25)

Пожалуй, единственный настоящий аутсайдер Финала четырех. «Милан» тренирует хорошо знакомый российским болельщикам Мессина. Итальянец четырежды побеждал в главном клубном турнире Европы, правда, в последний раз это было в далеком 2008-м. Есть тут и такие знакомые лица, как Родригес и Хайнс, но за набор очков отвечают прежде всего американцы Пантер, Шилдс и Дилэйни. «Милан» — первая итальянская команда, которая добралась до Финала четырех за 10 лет. Подопечные Мессины прошли «Баварию» в четвертьфинале в пяти матчах и теперь планируют навязать борьбу «Барселоне» в полуфинале. Впрочем, если фирменная тактика с акцентом на трехочковые сработает, то всё возможно.

Андрей Санталов

Какое место Россия займет в группе? Все расклады ЧМ-2021
Чешские хоккеисты обыграли шведов, уступая 0:2 в третьем периоде
Сергей Бобровский приедет в сборную России на ЧМ в Ригу
Свечников и «Каролина» с блеском вышли во второй раунд плей-офф
Магия Итудиса: ЦСКА начинает борьбу в «Финале четырех» Евролиги
Тарасова: Ну, проиграют Загитова и Медведева на ОИ. Им это надо?
Две девушки экс-бойцы UFC проведут бой на голых кулаках
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь