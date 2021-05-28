ЦСКА — не главный фаворит Евролиги, но шансы есть: анонс Финала четырех
Кульминация сезона.
Кульминация сезона.
ЦСКА (коэффициент на победу в Евролиге — 5)
Этот сезон для всех был непростым, в том числе и для ЦСКА. Армейцы пережили сильный спад в
«Барселона» (коэффициент на победу в Евролиге — 2,65)
Лучшая команда регулярного сезона Евролиги впервые за 7 лет добралась до Финала четырех. В четвертьфинале каталонцы испытали серьезные проблемы с «Зенитом», но в пятом матче серии
«Анадолу Эфес» (коэффициент на победу в Евролиге — 2,75)
«Анадолу Эфес» еще ни разу не побеждал в Евролиге. Лидер турецкого баскетбола в регулярке занял третье место, отстав от «Барсы» и ЦСКА лишь на две победы. В ¼ финала серия с «Реалом» неожиданно затянулась до пятого матча, и там всё решилось на последней минуте. Победа в таких условиях — полезный опыт для игроков. Теперь «Эфес» хочет взять реванш у ЦСКА за поражение в решающем матче два года назад, по словам баскетболистов, для них это стало дополнительной мотивацией. Турки сохранили звездного защитника Ларкина, в том финале он, кстати, был хорош, армейцы с ним не справлялись. По набору очков «Анадолу Эфес» — вторая команда Евролиги, это команда, которая любит и умеет бросать трехочковые. Теперь уже турецкая команда является фаворитом в матче с ЦСКА.
«Милан» (коэффициент на победу в Евролиге — 7,25)
Пожалуй, единственный настоящий аутсайдер Финала четырех. «Милан» тренирует хорошо знакомый российским болельщикам Мессина. Итальянец четырежды побеждал в главном клубном турнире Европы, правда, в последний раз это было в далеком 2008-м. Есть тут и такие знакомые лица, как Родригес и Хайнс, но за набор очков отвечают прежде всего американцы Пантер, Шилдс и Дилэйни. «Милан» — первая итальянская команда, которая добралась до Финала четырех за 10 лет. Подопечные Мессины прошли «Баварию» в четвертьфинале в пяти матчах и теперь планируют навязать борьбу «Барселоне» в полуфинале. Впрочем, если фирменная тактика с акцентом на трехочковые сработает, то всё возможно.
Андрей Санталов