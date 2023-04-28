Матч Евролиги завершился досрочно из-за массовой драки между игроками

За две минуты до конца матча при счете 80:95 капитан мадридцев Серхио Юль сфолил на Кевине Пантере. Это спровоцировало потасовку между игроками, к которой моментально присоединились игроки со скамеек обеих команд.

Судьи приняли решение удалить всех игроков с площадки и матч не был доигран. «Партизану» была засчитана победа (95:80) и сербский клуб повел в серии со счетом 2−0. Это первый случай в истории Евролиги, когда команда с нижним посевом начала серию плей-офф с двух побед.