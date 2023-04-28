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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Евролига примет решение о санкциях к игрокам после массовой драки

Возможные санкции против игроков.

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Источник: AP 2022

Евролига примет решение о санкциях после массовой драки баскетболистов мадридского «Реала» и белградского «Партизана» во время матча, сообщает Marca.

Санкции могут быть очень суровыми для зачинщиков драки. Игрок «Реала» Гершон Ябуселе может получить до четырех лет тюрьмы. Также к игрокам могут применить денежный штраф в размере от 30 до 280 тысяч евро. В зависимости от степени вовлеченности в драку, разные игроки будут дисквалифицированы на срок от одного года до четырех лет.

Клубы также не останутся в стороне и накажут виновников драки, так как этот инцидент считается серьезным ударом по репутации организаций.

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