Евролига примет решение о санкциях к игрокам после массовой драки
Возможные санкции против игроков.
Возможные санкции против игроков.
Евролига примет решение о санкциях после массовой драки баскетболистов мадридского «Реала» и белградского «Партизана» во время матча, сообщает Marca.
Санкции могут быть очень суровыми для зачинщиков драки. Игрок «Реала» Гершон Ябуселе может получить до четырех лет тюрьмы. Также к игрокам могут применить денежный штраф в размере от 30 до 280 тысяч евро. В зависимости от степени вовлеченности в драку, разные игроки будут дисквалифицированы на срок от одного года до четырех лет.
Клубы также не останутся в стороне и накажут виновников драки, так как этот инцидент считается серьезным ударом по репутации организаций.