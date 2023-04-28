Евролига примет решение о санкциях к игрокам после массовой драки

Санкции могут быть очень суровыми для зачинщиков драки. Игрок «Реала» Гершон Ябуселе может получить до четырех лет тюрьмы. Также к игрокам могут применить денежный штраф в размере от 30 до 280 тысяч евро. В зависимости от степени вовлеченности в драку, разные игроки будут дисквалифицированы на срок от одного года до четырех лет.