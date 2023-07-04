Баскетбольная Евролига продлила отстранение клубов из России

В конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Российские команды заменяли клубы из других стран, получивших от организаторов уайлд-кард для участия в соревнованиях.