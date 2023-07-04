Баскетбольная Евролига продлила отстранение клубов из России
Российские клубы не сыграют в следующем сезоне Евролиги.
Российские клубы не сыграют в следующем сезоне Евролиги.
Члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе принятое ранее решение по отстранению команд из Российской Федерации.
В конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире сезона-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Российские команды заменяли клубы из других стран, получивших от организаторов уайлд-кард для участия в соревнованиях.
Клубы из России регулярно участвовали в самом престижном европейском баскетбольном клубном турнире. ЦСКА четыре раза побеждал в турнире: в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах. В общей сложности после распада СССР баскетбольный ЦСКА 19 раз играл в Финале четырех Евролиги.