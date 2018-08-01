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1 августа, источник: Sportmail.ru

20-летний игрок «Денвера» подарил маме машину

Новичок «Денвера» Майкл Портер-младший подарил маме машину с первого контракта в НБА.

Источник: РИА "Новости"

Портер был задрафтован «Наггетс» под 14-м номером, его выбрали под более низким номером из-за проблем со спиной. Этим летом он перенес вторую операцию на спине, но при этом Майкл нашел способ порадовать всю семью.

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Портер также написал пост с благодарностью к маме, отказавшейся в свое время от профессиональной баскетбольной карьеры. хотя Лиза Портер была звездой студенческого баскетбола в Айове в свое время.

«Мама, я так люблю тебя! Сделать такой подарок тебе — большое удовольствие для меня. Ты самая невероятная мама в мире, ты так много сделала для нас. Спасибо, что закончила карьеру в баскетболе, чтобы воспитать 8 детей. Спасибо, что была дома и воспитывала нас, что ложилась спать последней и вставала первой, что готовила для нас и стирала бесчисленное количество одежды. Спасибо, что возила нас на турниры и летние лагеря, хотя с деньгами иногда были проблемы. Знаю, иногда я бываю упрям, но хочу, чтобы ты гордилась мной», — написал Портер.

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