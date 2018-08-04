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4 августа, источник: Sportmail.ru

Игрок «Юты» помог болельщику, который не мог заплатить за ремонт айфона

Защитник «Юты» Донован Митчелл выручил незнакомого человека в мастерской по ремонту телефонов.

Источник: РИА "Новости"

Пользователь твиттера Эндрю Симеона сообщил, что знаменитый баскетболист помог его брату.

«У меня есть брат, немного отстающий в развитии. В магазине Apple ему сказали, сколько надо заплатить за ремонт айфона. У брата не было с собой нужной суммы. Митчелл услышал это и заплатил за него. Донован — лучший», — написал Симеона.

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