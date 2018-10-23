Болельщик «Лейкерс» выиграл 30 тысяч долларов, попав с центра площадки
«Лос-Анджелес Лейкерс» разыграли 30 тысяч долларов во время матча с «Сан-Антонио».
«Лос-Анджелес Лейкерс» разыграли 30 тысяч долларов во время матча с «Сан-Антонио».
Приз выиграл болельщик команды, попавший в кольцо с центра площадки. После точного броска фан «Лейкерс» подбежал к игрокам любимой команды, но те не обратили на него внимания.
«Лейкерс» проиграли «Сперс» в овертайме, для команды Леброна Джеймса это третье поражение подряд со старта сезона.
Илья Андреев