Игрок НБА симулировал фол, чтобы соперника удалили до конца матча
Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид притворился, что игрок «Детройта» Андре Драммонд попал ему по лицу в конце 4-й четверти.
Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид притворился, что игрок «Детройта» Андре Драммонд попал ему по лицу в конце 4-й четверти.
Судьи поверили баскетболисту «Филадельфии» и дали технический фол Драмммонду. Для центрового «Детройта» он оказался вторым, поэтому он ушел с площадки.
Хитрость Эмбиида не помогла «Филадельфии». «Детройт» перевел игру в овертайм и там победил соперника благодаря Блэйку Гриффину.
Гриффин набрал 50 очков в матче и попал решающий штрафной в овертайме.
Драммонд после игры написал в твиттере, что Эмбиид должен получить приз в номинации «Лучший актер».
Илья Андреев