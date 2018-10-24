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19«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛ
11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА симулировал фол, чтобы соперника удалили до конца матча

Центровой «Филадельфии» Джоэль Эмбиид притворился, что игрок «Детройта» Андре Драммонд попал ему по лицу в конце 4-й четверти.

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Источник: AP 2018

Судьи поверили баскетболисту «Филадельфии» и дали технический фол Драмммонду. Для центрового «Детройта» он оказался вторым, поэтому он ушел с площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хитрость Эмбиида не помогла «Филадельфии». «Детройт» перевел игру в овертайм и там победил соперника благодаря Блэйку Гриффину.

Гриффин набрал 50 очков в матче и попал решающий штрафной в овертайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драммонд после игры написал в твиттере, что Эмбиид должен получить приз в номинации «Лучший актер».

Илья Андреев

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