Игрок НБА симулировал фол, чтобы соперника удалили до конца матча

Источник: AP 2018

Судьи поверили баскетболисту «Филадельфии» и дали технический фол Драмммонду. Для центрового «Детройта» он оказался вторым, поэтому он ушел с площадки.

Хитрость Эмбиида не помогла «Филадельфии». «Детройт» перевел игру в овертайм и там победил соперника благодаря Блэйку Гриффину.



Гриффин набрал 50 очков в матче и попал решающий штрафной в овертайме.