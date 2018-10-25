Карри забил невероятный бросок на разминке, а потом набрал 51 очко за три четверти

Источник: AP 2018

На разминке перед игрой с «Вашингтоном» Карри показал новый трюк: подбросил мяч высоко вверх, тот ударился о пол, затем о щит и попал в кольцо.

В самом матче Карри попал 11 трехочковых из 16, 4 двухочковых и 10 штрафных из 10 — за 32 минуты игрового времени он набрал 51 очко.

При этом в 4-й четверти Стеф уже не выходил на площадку.