Карри забил невероятный бросок на разминке, а потом набрал 51 очко за три четверти
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри провел лучший матч сезона.
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри провел лучший матч сезона.
На разминке перед игрой с «Вашингтоном» Карри показал новый трюк: подбросил мяч высоко вверх, тот ударился о пол, затем о щит и попал в кольцо.
В самом матче Карри попал 11 трехочковых из 16, 4 двухочковых и 10 штрафных из 10 — за 32 минуты игрового времени он набрал 51 очко.
При этом в 4-й четверти Стеф уже не выходил на площадку.
Илья Андреев