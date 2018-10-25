Леброн Джеймс забил в проходе, отдав себе пас от щита
«Лейкерс» прервали трехматчевую серию из поражений.
«Лейкерс» прервали трехматчевую серию из поражений.
Лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс в матче с «Финиксом» красиво забил после прохода. В конце 2-й четверти Джеймс сначала бросил не доходя до кольца, попал в щит, поймал мяч и со второго раза забил.
«Прямо как в Матче всех звезд», — сказал один из комментаторов ESPN.
«Лейкерс» обыграли «Финикс» 131:113, Джеймс набрал 19 очков и отдал 10 передач за 28 минут.
Илья Андреев