Леброн Джеймс забил в проходе, отдав себе пас от щита

Лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс в матче с «Финиксом» красиво забил после прохода. В конце 2-й четверти Джеймс сначала бросил не доходя до кольца, попал в щит, поймал мяч и со второго раза забил.



«Прямо как в Матче всех звезд», — сказал один из комментаторов ESPN.