Ирвинг подарил игровые кроссовки мальчику на трибуне

Баскетболист увидел ребенка в образе Дяди Дрю и подарил ему игровые кроссовки.

«Дядя Дрю» — баскетбольная комедия 2018 года. Ирвинг сыграл в этом фильме главную роль. В картине также снялись знаменитые в прошлом баскетболисты: Шакил О'Нил, Реджи Миллер, Крис Уэббер и другие.



Илья Андреев