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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Ирвинг подарил игровые кроссовки мальчику на трибуне

Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг подошел к болельщикам после матча с «Оклахомой».

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Источник: AP 2018

Баскетболист увидел ребенка в образе Дяди Дрю и подарил ему игровые кроссовки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дядя Дрю» — баскетбольная комедия 2018 года. Ирвинг сыграл в этом фильме главную роль. В картине также снялись знаменитые в прошлом баскетболисты: Шакил О'Нил, Реджи Миллер, Крис Уэббер и другие.

Илья Андреев

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