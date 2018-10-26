О’Нил и Баркли посмеялись над костюмом Уэстбрука
Эксперты канала TNT Шакил О'Нил, Чарльз Баркли удивились наряду Расселла Уэстбрука, в котором тот приехал на игру с «Бостоном».
Эксперты канала TNT Шакил О'Нил, Чарльз Баркли удивились наряду Расселла Уэстбрука, в котором тот приехал на игру с «Бостоном».
Уэстбрук появился перед камерами в красных штанах от комбинезона.
Для Уэстбрука это был второй матч в сезоне. В 4-й четверти он не забил 7 бросков из 7 с игры, и «Оклахома» упустила победу над «Бостоном» — 95:101.
Илья Андреев