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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Карри установил новый рекорд НБА

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри попал 7 трехочковых бросков в матче с «Бруклином».

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Источник: AP 2018

Эта игра стала 7-й подряд, в которой Карри забивает не менее 5 трехочковых. Всего в этом матче лидер «Уорриорс» набрал 35 очков, его одноклубник Кевин Дюрэнт — 34.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В прошлом сезоне у нас мало что получалось (“Голден Стэйт” проиграл 3 матча из 7 на старте чемпионата — прим.). В памяти еще свежи воспоминания, как ужасно это было. Командной игры не получается, энергии нет. Так что мы поговорили об этом, установили мини-цели на сезон. Мы, конечно, не будем обыгрывать всех подряд с разгромным счетом, это все-таки НБА, тут таланты есть везде, но теперь мы играем более дисциплинированно», — сказал Карри.

«Голден Стэйт» победил «Бруклин» 120:114, выиграв 6-й матч из 7 на старте сезона.

Илья Андреев

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