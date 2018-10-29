Карри установил новый рекорд НБА

«В прошлом сезоне у нас мало что получалось (“Голден Стэйт” проиграл 3 матча из 7 на старте чемпионата — прим.). В памяти еще свежи воспоминания, как ужасно это было. Командной игры не получается, энергии нет. Так что мы поговорили об этом, установили мини-цели на сезон. Мы, конечно, не будем обыгрывать всех подряд с разгромным счетом, это все-таки НБА, тут таланты есть везде, но теперь мы играем более дисциплинированно», — сказал Карри.



«Голден Стэйт» победил «Бруклин» 120:114, выиграв 6-й матч из 7 на старте сезона.



Илья Андреев