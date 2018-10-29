Карри установил новый рекорд НБА
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри попал 7 трехочковых бросков в матче с «Бруклином».
Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри попал 7 трехочковых бросков в матче с «Бруклином».
Эта игра стала 7-й подряд, в которой Карри забивает не менее 5 трехочковых. Всего в этом матче лидер «Уорриорс» набрал 35 очков, его одноклубник Кевин Дюрэнт — 34.
«В прошлом сезоне у нас мало что получалось (“Голден Стэйт” проиграл 3 матча из 7 на старте чемпионата — прим.). В памяти еще свежи воспоминания, как ужасно это было. Командной игры не получается, энергии нет. Так что мы поговорили об этом, установили
«Голден Стэйт» победил «Бруклин» 120:114, выиграв 6-й матч из 7 на старте сезона.
Илья Андреев