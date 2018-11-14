На матч НБА повлиял дым от пожаров в Калифорнии

Дым от пожаров в Северной Калифорнии проник на арену «Сакраменто» в день матча с «Лейкерс». «Лос-Анджелес» победил 101:86, но после игры баскетболисты пожаловались на условия проведения матча.

«У меня немного болела голова перед игрой. Не могу найти другую причину кроме дыма. Но головная боль прошла после начала матча», — сказал Леброн Джеймс, набравший в этом матче 25 очков.



Центровой «Лейкерс» Джавал Макги тоже был не в лучшем состоянии из-за дыма.



«У меня болел желудок, как будто я был голоден. Но это наверняка было из-за дыма. Правда, мы выиграли, так что все хорошо».