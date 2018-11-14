Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Ротор
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Зенит-20
Томь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс4
Амур6
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Авангард К
Химки
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ХК Динамо
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Луч
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Куньлунь4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново3
Нижний Новгород1
Футбол. Сборные
21:00
Швейцария
Катар
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов0
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-23
Сибирь0
Хоккей. НХЛ
15.11
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз6
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Вашингтон Кэпиталз5
Все события
Фоторепортажи
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

На матч НБА повлиял дым от пожаров в Калифорнии

Среди пострадавших — Леброн Джеймс.

Наверх
Источник: AP 2018

Дым от пожаров в Северной Калифорнии проник на арену «Сакраменто» в день матча с «Лейкерс». «Лос-Анджелес» победил 101:86, но после игры баскетболисты пожаловались на условия проведения матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня немного болела голова перед игрой. Не могу найти другую причину кроме дыма. Но головная боль прошла после начала матча», — сказал Леброн Джеймс, набравший в этом матче 25 очков.

Центровой «Лейкерс» Джавал Макги тоже был не в лучшем состоянии из-за дыма.

«У меня болел желудок, как будто я был голоден. Но это наверняка было из-за дыма. Правда, мы выиграли, так что все хорошо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за пожара, названного Camp Fire, в Калифорнии погибло 48 человек. Огонь начал распространяться 8 ноября и за 5 дней охватил площадь в 53 тысячи гектаров. В городе Парадайз сгорело до 90% зданий.

Илья Андреев

«Поговорю с Павлюченко об Ари». Черчесов перед игрой с Германией
Как красиво уйти в закат. Они шокировали мир биатлона
СМИ: Сироткин может потерять место в «Уильямсе»
L’Equipe: «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов
Россия снова на грани разрыва с ВАДА. Назревает скандал
Главный тренер «Анжи» рассказал об ухудшающейся ситуации в клубе
Роман Павлюченко заявил, что готов «выпить чаю» с Черчесовым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь