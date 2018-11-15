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18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Будущая звезда НБА Уильямсон эффектно вколотил мяч сверху в матче NCAA

Его уже сравнивают с Леброном.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард университета Дьюка Зион Уильямсон показал зрелищную игру в третьем матче сезона NCAA. Он набрал 21 очко, его команда разгромила университет Восточного Мичигана 84:46.

Уильямсон забивал на любой вкус. Вот его попадание сверху после своевременного наброса от одноклубника Ар Джея Барретта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один бросок Зион сделал в стиле Леброна Джеймса. 18-летний Уильямсон уже сейчас весит 129 кг при росте 201 см (габариты Леброна сейчас — 113 кг, рост 203 см).

Во время загрузки произошла ошибка.

Уильямсон считается главным претендентом на первого номера драфта-2019. Похоже, что в студенческой лиге у него уже нет конкурентов.

Илья Андреев

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