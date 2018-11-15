Будущая звезда НБА Уильямсон эффектно вколотил мяч сверху в матче NCAA
Его уже сравнивают с Леброном.
Его уже сравнивают с Леброном.
Форвард университета Дьюка Зион Уильямсон показал зрелищную игру в третьем матче сезона NCAA. Он набрал 21 очко, его команда разгромила университет Восточного Мичигана 84:46.
Уильямсон забивал на любой вкус. Вот его попадание сверху после своевременного наброса от одноклубника Ар Джея Барретта.
Еще один бросок Зион сделал в стиле Леброна Джеймса. 18-летний Уильямсон уже сейчас весит 129 кг при росте 201 см (габариты Леброна сейчас — 113 кг, рост 203 см).
Уильямсон считается главным претендентом на первого номера драфта-2019. Похоже, что в студенческой лиге у него уже нет конкурентов.
Илья Андреев