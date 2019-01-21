Смарт полез в драку с игроком «Атланты»

Могло прилететь и арбитру.



Защитник «Бостона» Маркус Смарт хотел подраться с форвардом «Атланты» Деандре Бембри.



В третьей четверти оба игрока начали словесную перепалку во время спорного мяча, и судья выписал технический фол Смарту. У него это был уже второй технический, поэтому защитник «Селтикс» должен был покинуть площадку.



Но Смарт перед этим захотел ударить Бембри и полез на него с кулаками. Конфликтующих игроков в итоге сдержали и развели по разные стороны.