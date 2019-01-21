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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Смарт полез в драку с игроком «Атланты»

Могло прилететь и арбитру.

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Источник: РИА "Новости"

Могло прилететь и арбитру.

Защитник «Бостона» Маркус Смарт хотел подраться с форвардом «Атланты» Деандре Бембри.

В третьей четверти оба игрока начали словесную перепалку во время спорного мяча, и судья выписал технический фол Смарту. У него это был уже второй технический, поэтому защитник «Селтикс» должен был покинуть площадку.

Но Смарт перед этим захотел ударить Бембри и полез на него с кулаками. Конфликтующих игроков в итоге сдержали и развели по разные стороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смарту теперь грозит дисквалификация.

«Бостон» одержал волевую победу над «Атлантой» — 113:105.

Илья Андреев

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