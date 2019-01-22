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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Карри убежал в отрыв, но не забил сверху

Карри убежал в отрыв, но не забил сверху.

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Источник: AP 2019

«Голден Стэйт» легко расправились с «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:111. В 3-й четверти Стеф Карри мог красиво завершить контратаку броском сверху, но неожиданно поскользнулся. Не получилось у него и отправить мяч в кольцо из-за дуги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карри набрал в этом матче 11 очков и отдал 12 передач.

Героем встречи стал Клэй Томпсон — за 27 минут он попал 10 3-очковых из 11 (причем попал все первые 10 бросков). Всего на счету игрока «Уорриорс» 44 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Голден Стэйт» продолжает лидировать в Западной конференции, выиграв 33 матча из 47.

Илья Андреев

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