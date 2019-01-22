Карри убежал в отрыв, но не забил сверху.

«Голден Стэйт» легко расправились с «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:111. В 3-й четверти Стеф Карри мог красиво завершить контратаку броском сверху, но неожиданно поскользнулся. Не получилось у него и отправить мяч в кольцо из-за дуги.