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19:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Два игрока НБА договорились подраться в подтрибунном помещении

Страсти в матче «Финикс» — «Миннесота».

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Источник: AP 2019

В 3-й четверти матча НБА «Финикс» — «Миннесота» вспыхнул конфликт между лидером «Санс» Девином Букером и центровым «Тимбервулвс» Горги Дженгом.

При счете 82:62 в пользу «Миннесоты» Дженг ударил Букера локтем в лицо, и тот захотел отомстить. На площадке игроков быстро развели, и они договорились встретиться в подтрибунном помещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Букер так быстро хотел туда добежать, что охранник арены еле сдерживал его.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге подраться игрокам так и не удалось — помешали охранники арены. После матча Дженг пошутил, что хотел просто обменяться майками с Букером.

«Миннесота» разгромила «Финикс» 118:91.

Илья Андреев

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