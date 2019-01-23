Два игрока НБА договорились подраться в подтрибунном помещении
Страсти в матче «Финикс» — «Миннесота».
Страсти в матче «Финикс» — «Миннесота».
В 3-й четверти матча НБА «Финикс» — «Миннесота» вспыхнул конфликт между лидером «Санс» Девином Букером и центровым «Тимбервулвс» Горги Дженгом.
При счете 82:62 в пользу «Миннесоты» Дженг ударил Букера локтем в лицо, и тот захотел отомстить. На площадке игроков быстро развели, и они договорились встретиться в подтрибунном помещении.
Букер так быстро хотел туда добежать, что охранник арены еле сдерживал его.
В итоге подраться игрокам так и не удалось — помешали охранники арены. После матча Дженг пошутил, что хотел просто обменяться майками с Букером.
«Миннесота» разгромила «Финикс» 118:91.
Илья Андреев