Игроки «Голден Стэйт» встретились с Обамой
Вместо Трампа.
Вместо Трампа.
Баскетболисты «Уорриорс» после матча с «Вашингтоном» (126:118) приехали в офис к бывшему президенту США Бараку Обаме.
Игроки «Голден Стэйт» уже встречались с Обамой, который является баскетбольным болельщиком, в 2016 году в ранге чемпионов НБА.
После победы в сезоне-2016/17 «Уорриорс» отказались нанести визит новому президенту США Дональду Трампу. Глава государства тогда заявил, что и не собирается приглашать «Голден Стэйт» в Белый дом.
Форвард «Уорриорс» Дрэймонд Грин рассказал о встрече с Обамой.
«Все прошло хорошо. Это частный визит команды».
Илья Андреев