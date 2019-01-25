Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
14Ещенко играл против «Спартака» за киевское «Динамо». Вот так
17:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Голден Стэйт» встретились с Обамой

Вместо Трампа.

Наверх
Источник: AP 2019

Баскетболисты «Уорриорс» после матча с «Вашингтоном» (126:118) приехали в офис к бывшему президенту США Бараку Обаме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Голден Стэйт» уже встречались с Обамой, который является баскетбольным болельщиком, в 2016 году в ранге чемпионов НБА.

После победы в сезоне-2016/17 «Уорриорс» отказались нанести визит новому президенту США Дональду Трампу. Глава государства тогда заявил, что и не собирается приглашать «Голден Стэйт» в Белый дом.

Форвард «Уорриорс» Дрэймонд Грин рассказал о встрече с Обамой.

«Все прошло хорошо. Это частный визит команды».

Илья Андреев

Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну
Тренер Аргентины: Хорошее предчувствие насчет возвращения Месси
Снова допинг: российского футболиста отстранили на четыре года
Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону (трансляция)
Спасти Головина: «Монако» вернет Жардима вместо Анри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь