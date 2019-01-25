Игроки «Голден Стэйт» встретились с Обамой

Игроки «Голден Стэйт» уже встречались с Обамой, который является баскетбольным болельщиком, в 2016 году в ранге чемпионов НБА.



После победы в сезоне-2016/17 «Уорриорс» отказались нанести визит новому президенту США Дональду Трампу. Глава государства тогда заявил, что и не собирается приглашать «Голден Стэйт» в Белый дом.



Форвард «Уорриорс» Дрэймонд Грин рассказал о встрече с Обамой.



«Все прошло хорошо. Это частный визит команды».



Илья Андреев