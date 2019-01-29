Карри смешно поскользнулся второй раз за неделю

Лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри повеселил болельщиков, поскользнувшись в матче с «Индианой».



Карри был на скамейке запасных и хотел отпраздновать бросок сверху Клэя Томпсона, но запутался в кофте, брошенной на пол и упал.



«Из-за Клэя началось землетрясение или что-то в этом духе. Я не устоял на бровке.