Карри смешно поскользнулся второй раз за неделю
Новость дня в НБА.
Новость дня в НБА.
Лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри повеселил болельщиков, поскользнувшись в матче с «Индианой».
Карри был на скамейке запасных и хотел отпраздновать бросок сверху Клэя Томпсона, но запутался в кофте, брошенной на пол и упал.
«Из-за Клэя началось землетрясение или
Неделю назад Карри неожиданно поскользнулся, когда сам бежал забивать сверху в матче с «Лейкерс».
В игре с «Индианой» Карри набрал 26 очков, став самым результативным баскетболистом в этой встрече. «Уорриорс» легко выиграли 132:100.
Илья Андреев