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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Карри смешно поскользнулся второй раз за неделю

Новость дня в НБА.

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Источник: AP 2019

Лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри повеселил болельщиков, поскользнувшись в матче с «Индианой».

Карри был на скамейке запасных и хотел отпраздновать бросок сверху Клэя Томпсона, но запутался в кофте, брошенной на пол и упал.

«Из-за Клэя началось землетрясение или что-то в этом духе. Я не устоял на бровке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неделю назад Карри неожиданно поскользнулся, когда сам бежал забивать сверху в матче с «Лейкерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с «Индианой» Карри набрал 26 очков, став самым результативным баскетболистом в этой встрече. «Уорриорс» легко выиграли 132:100.

Илья Андреев

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