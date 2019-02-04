Игрок «Юты» заплакал после невызова на Матч звезд НБА

Центровой «Джаз» Руди Гобер в слезах покинул зону для интервью — французский баскетболист не сдержал эмоций, отвечая на вопросы о невызове на Матч звезд НБА. Гобер не попал в список 14 игроков, выбранных в Западной конференции. «Моя мама звонила мне, она плакала. Было тяжело», — сказал Гобер.

Гобер лишился бонуса в миллион долларов из-за невызова на Матч звезд. Если француза позовут туда заменить одного из травмированных игроков, то он все равно не получит этот бонус.



«Юта» идет на 7-м месте в конференции, но из команды не взяли никого на Матч звезд.



Гобер в прошлом сезоне выиграл награду «Лучшему оборонительному игроку НБА».



Илья Андреев