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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Юты» заплакал после невызова на Матч звезд НБА

Возможно, дело в потере бонуса на миллион долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Центровой «Джаз» Руди Гобер в слезах покинул зону для интервью — французский баскетболист не сдержал эмоций, отвечая на вопросы о невызове на Матч звезд НБА.

Гобер не попал в список 14 игроков, выбранных в Западной конференции.

«Моя мама звонила мне, она плакала. Было тяжело», — сказал Гобер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гобер лишился бонуса в миллион долларов из-за невызова на Матч звезд. Если француза позовут туда заменить одного из травмированных игроков, то он все равно не получит этот бонус.

«Юта» идет на 7-м месте в конференции, но из команды не взяли никого на Матч звезд.

Гобер в прошлом сезоне выиграл награду «Лучшему оборонительному игроку НБА».

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