Игрок «Юты» заплакал после невызова на Матч звезд НБА
Возможно, дело в потере бонуса на миллион долларов.
Возможно, дело в потере бонуса на миллион долларов.
Центровой «Джаз» Руди Гобер в слезах покинул зону для интервью — французский баскетболист не сдержал эмоций, отвечая на вопросы о невызове на Матч звезд НБА.
Гобер не попал в список 14 игроков, выбранных в Западной конференции.
«Моя мама звонила мне, она плакала. Было тяжело», — сказал Гобер.
Гобер лишился бонуса в миллион долларов
«Юта» идет на 7-м месте в конференции, но из команды не взяли никого на Матч звезд.
Гобер в прошлом сезоне выиграл награду «Лучшему оборонительному игроку НБА».
Илья Андреев