Игрока НБА обменяли прямо по ходу матча

Барнса обменяли в «Сакраменто» на Зака Рэндолфа и Джастина Джексона.



Один из самых известных баскетболистов Леброн Джеймс, комментируя этот эпизод из трансляции матча, упрекнул клубы в лицемерии.



«Так, дайте-ка угадаю. Это нормально, потому что “Даллас” должен делать то, что хорошо для клуба, верно? Обменяли баскетболиста во время матча, он и понятия не имел об этом обмене.



Не обвиняю тех, кто осуществил эту сделку, ведь это бизнес, но хочу, чтобы поменялись акценты. А то, когда игрок хочет покинуть клуб, говорят, что он неблагодарный эгоист, но когда клуб меняет или отчисляет игрока, то это хорошо, потому что сделано в интересах клуба.



Для меня и то, и то нормально, просто давайте называть вещи своими именами», — написал Леброн в инстаграме.