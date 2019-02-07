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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока НБА обменяли прямо по ходу матча

Он успел сыграть 26 минут.

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Источник: РИА "Новости"

Перед дедлайном в НБА участились обмены игроков. Форвард «Далласа» Харисон Барнс узнал, что переходит в другую команду по ходу матча с «Шарлотт».

Барнс успел сыграть 26 минут в этой встрече и набрать 10 очков.

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Барнса обменяли в «Сакраменто» на Зака Рэндолфа и Джастина Джексона.

Один из самых известных баскетболистов Леброн Джеймс, комментируя этот эпизод из трансляции матча, упрекнул клубы в лицемерии.

«Так, дайте-ка угадаю. Это нормально, потому что “Даллас” должен делать то, что хорошо для клуба, верно? Обменяли баскетболиста во время матча, он и понятия не имел об этом обмене.

Не обвиняю тех, кто осуществил эту сделку, ведь это бизнес, но хочу, чтобы поменялись акценты. А то, когда игрок хочет покинуть клуб, говорят, что он неблагодарный эгоист, но когда клуб меняет или отчисляет игрока, то это хорошо, потому что сделано в интересах клуба.

Для меня и то, и то нормально, просто давайте называть вещи своими именами», — написал Леброн в инстаграме.

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Напомним, недавно лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис был оштрафован на 50 тысяч долларов за то, что его агент публично попросил об обмене игрока.

Илья Андреев

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