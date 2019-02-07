Игрока НБА обменяли прямо по ходу матча
Он успел сыграть 26 минут.
Он успел сыграть 26 минут.
Перед дедлайном в НБА участились обмены игроков. Форвард «Далласа» Харисон Барнс узнал, что переходит в другую команду по ходу матча с «Шарлотт».
Барнс успел сыграть 26 минут в этой встрече и набрать 10 очков.
Барнса обменяли в «Сакраменто» на Зака Рэндолфа и Джастина Джексона.
Один из самых известных баскетболистов Леброн Джеймс, комментируя этот эпизод из трансляции матча, упрекнул клубы в лицемерии.
«Так,
Не обвиняю тех, кто осуществил эту сделку, ведь это бизнес, но хочу, чтобы поменялись акценты. А то, когда игрок хочет покинуть клуб, говорят, что он неблагодарный эгоист, но когда клуб меняет или отчисляет игрока, то это хорошо, потому что сделано в интересах клуба.
Для меня и то, и то нормально, просто давайте называть вещи своими именами», — написал Леброн в инстаграме.
Напомним, недавно лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис был оштрафован на 50 тысяч долларов за то, что его агент публично попросил об обмене игрока.
Илья Андреев