Эмбиид едва не приземлился на актрису в первом ряду, прыгая за мячом
Вот это прыжок.
Вот это прыжок.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал участником самого зрелищного момента дня в НБА. В матче с «Нью-Йорком» он прыгнул за мячом, уходящим в аут, и едва не сбил актрису Реджину Кинг в первом ряду зала.
Эмбиид успел перепрыгнуть через актрису и приземлился на сидящего за ней человека, ведущего статистику матча.
«Хорошо, что я спас ей жизнь, но извиняюсь перед тем, на кого мне пришлось приземлиться. Я не прыгал так за мячом с первого сезона в НБА, это было спонтанно», — сказал после игры Эмбиид.
Реджина Кинг — американская актриса, известная по фильмам «Джерри Макгуайер» и «Рэй». В этом году она претендует на «Оскар» за роль в кино «Если
«Филадельфия» разгромила «Нью-Йорк» 126:111, Эмбиид набрал 26 очков и сделал 14 подборов.
Илья Андреев