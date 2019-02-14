Эмбиид едва не приземлился на актрису в первом ряду, прыгая за мячом

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал участником самого зрелищного момента дня в НБА. В матче с «Нью-Йорком» он прыгнул за мячом, уходящим в аут, и едва не сбил актрису Реджину Кинг в первом ряду зала.

Эмбиид успел перепрыгнуть через актрису и приземлился на сидящего за ней человека, ведущего статистику матча.



«Хорошо, что я спас ей жизнь, но извиняюсь перед тем, на кого мне пришлось приземлиться. Я не прыгал так за мячом с первого сезона в НБА, это было спонтанно», — сказал после игры Эмбиид.