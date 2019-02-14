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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмбиид едва не приземлился на актрису в первом ряду, прыгая за мячом

Вот это прыжок.

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Источник: РИА "Новости"

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал участником самого зрелищного момента дня в НБА. В матче с «Нью-Йорком» он прыгнул за мячом, уходящим в аут, и едва не сбил актрису Реджину Кинг в первом ряду зала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эмбиид успел перепрыгнуть через актрису и приземлился на сидящего за ней человека, ведущего статистику матча.

«Хорошо, что я спас ей жизнь, но извиняюсь перед тем, на кого мне пришлось приземлиться. Я не прыгал так за мячом с первого сезона в НБА, это было спонтанно», — сказал после игры Эмбиид.

Во время загрузки произошла ошибка.

Реджина Кинг — американская актриса, известная по фильмам «Джерри Макгуайер» и «Рэй». В этом году она претендует на «Оскар» за роль в кино «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

«Филадельфия» разгромила «Нью-Йорк» 126:111, Эмбиид набрал 26 очков и сделал 14 подборов.

Илья Андреев

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