В НБА стала популярной растительная диета

Центровой «Лейкерс» Джавейл Макги рассказал, как ему удалось перезапустить свою карьеру. В 2015 году он был запасным игроком в «Далласе» и редко выходил на площадку. Через год он перешел в «Голден Стэйт» и выиграл с командой два чемпионских титула.



«Я набрал вес в «Далласе» и понимал тогда, что быстрее всего похудеть можно было, став вегетарианцем. Я просто не знал, смогу ли я это сделать.



Я зашел в супермаркет Whole Foods, увидел название продукта и решил попробовать. И это было вкусно. Я бы не смог отличить это от мяса. И подумал тогда: «Если уж я с минимальными навыками приготовил хорошо, то что с этим может сделать повар?», — рассказал Макги LA Times.



Игрок «Лейкерс» сообщил, что ему понравилась продукция компании Beyond Meat из Калифорнии. В НБА сейчас это новый тренд — растительной диеты из продуктов этой компании придерживаются такие звезды, как Кайри Ирвинг («Бостон»), Виктор Оладипо («Индиана»), ДеАндре Джордан («Нью-Йорк»), Крис Пол («Хьюстон») и другие игроки.



Спортсмены рассказывают, что растительная диета дает им больше энергии и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок. По словам Макги, его кожа стала чище. Научный журнал Nutrients недавно выпустил исследование, согласно которому при такой диете сокращается процент жира в организме, улучшается кровообращение и насыщение тканей кислородом.



По мнению Кайри Ирвинга, такая диета будет все популярнее не только среди спортсменов, но и среди обычных людей.



Илья Андреев