Баскетболиста наказали за выброшенную кроссовку соперника

Центровой «Голден Стэйт» Демаркус Казинс заработал необычный технический фол в матче с «Шарлотт». Игрок «Уорриорс» выкинул с площадки кроссовку соперника, чтобы она не мешалась под ногами, и судья посчитал это нарушением. Протесты Казинса ни к чему не привели.

«В следующий раз я просто наступлю на кроссовку, подверну ногу или сломаю ее, или порву ахилл. Просто оставлю кроссовку лежать на месте, видимо, они этого хотят», — сказал после матча недовольный Казинс.



В игре с «Шарлотт» Демаркус набрал рекордные для себя 24 очка в сезоне и сделал 11 подборов. «Уорриорс» победили 121:110.