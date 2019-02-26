Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист3
Трактор0
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.02
Нью-Йорк Айлендерс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
27.02
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
27.02
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.02
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
27.02
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
27.02
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
27.02
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.02
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс4
Анахайм Дакс0
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
10Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
17:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболиста наказали за выброшенную кроссовку соперника

Кажется, судья тут неправ.

Наверх
Источник: AP 2019

Центровой «Голден Стэйт» Демаркус Казинс заработал необычный технический фол в матче с «Шарлотт». Игрок «Уорриорс» выкинул с площадки кроссовку соперника, чтобы она не мешалась под ногами, и судья посчитал это нарушением.

Протесты Казинса ни к чему не привели.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В следующий раз я просто наступлю на кроссовку, подверну ногу или сломаю ее, или порву ахилл. Просто оставлю кроссовку лежать на месте, видимо, они этого хотят», — сказал после матча недовольный Казинс.

В игре с «Шарлотт» Демаркус набрал рекордные для себя 24 очка в сезоне и сделал 11 подборов. «Уорриорс» победили 121:110.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Россия осталась без медалей в лыжной женской разделке на ЧМ
Поступок вратаря «Челси» спровоцировал конфликт внутри клуба
Россиянка стала заместителем спортивного директора «Монако»
Самому старому действующему футболисту мира исполнилось 52 года
Самая сексуальная теннисистка мира показала свою фигуру (фото)
Божович: Горжусь тем, что я единственный тренер-иностранец в РПЛ
Крах политкорректности. Серена Уильямс проиграла карикатурщику
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь