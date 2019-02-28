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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетбольный болельщик выиграл 100 000 долларов на матче (видео)

Любовь к баскетболу помогла заработать.

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Источник: РИА "Новости"

«Лейкерс» в матче с «Нью-Орлеаном» по традиции провели конкурс для своих фанов. Условия были очень просты: попадаешь с центра площадки — забираешь 100 тысяч долларов.

В этот раз попытать счастья вышел молодой болельщик Дин Трэн. И ему повезло!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Думал, такое будет сложно превзойти. Но потом я оглянулся и увидел, что Леброн машет мне и повторяет мой танец. Я всегда болел за Леброна, так что никогда не забуду этот момент. Выигрыш потрачу на “Феррари”. На надо еще посоветоваться с женой», — рассказал USA Today довольный болельщик «Лейкерс».

С победой в конкурс Трэна также поздравил Дэвид Бекхэм, пришедший посмотреть баскетбол.

Илья Андреев

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