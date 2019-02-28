Баскетбольный болельщик выиграл 100 000 долларов на матче (видео)

«Лейкерс» в матче с «Нью-Орлеаном» по традиции провели конкурс для своих фанов. Условия были очень просты: попадаешь с центра площадки — забираешь 100 тысяч долларов. В этот раз попытать счастья вышел молодой болельщик Дин Трэн. И ему повезло!

«Думал, такое будет сложно превзойти. Но потом я оглянулся и увидел, что Леброн машет мне и повторяет мой танец. Я всегда болел за Леброна, так что никогда не забуду этот момент. Выигрыш потрачу на “Феррари”. На надо еще посоветоваться с женой», — рассказал USA Today довольный болельщик «Лейкерс».



С победой в конкурс Трэна также поздравил Дэвид Бекхэм, пришедший посмотреть баскетбол.



Илья Андреев