8 баскетболистов застряли в лифте в Бостоне (видео)

Источник: Reuters

Центровой «Портленда» Энес Кантер рассказал, что вместе с 7 одноклубниками застрял в лифте в бостонском отеле за день до игры с «Селтикс». Игроки провели взаперти полчаса, после чего их освободили.

Пока Кантер находился в застрявшем лифте, он успел выйти в эфир The Noe Show на радио.

Как сообщил твиттер «Портленда», на следующий день баскетболисты воспользовались лестницей.