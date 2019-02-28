8 баскетболистов застряли в лифте в Бостоне (видео)
Есть повод повеселиться.
Есть повод повеселиться.
Центровой «Портленда» Энес Кантер рассказал, что вместе с 7 одноклубниками застрял в лифте в бостонском отеле за день до игры с «Селтикс». Игроки провели взаперти полчаса, после чего их освободили.
Пока Кантер находился в застрявшем лифте, он успел выйти в эфир The Noe Show на радио.
Как сообщил твиттер «Портленда», на следующий день баскетболисты воспользовались лестницей.
История с лифтом не помешала игрокам «Портленда» подготовиться к матчу с «Бостоном» и победить — 97:92.
Илья Андреев