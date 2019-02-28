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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

8 баскетболистов застряли в лифте в Бостоне (видео)

Есть повод повеселиться.

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Источник: Reuters

Центровой «Портленда» Энес Кантер рассказал, что вместе с 7 одноклубниками застрял в лифте в бостонском отеле за день до игры с «Селтикс». Игроки провели взаперти полчаса, после чего их освободили.

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Пока Кантер находился в застрявшем лифте, он успел выйти в эфир The Noe Show на радио.

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Как сообщил твиттер «Портленда», на следующий день баскетболисты воспользовались лестницей.

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История с лифтом не помешала игрокам «Портленда» подготовиться к матчу с «Бостоном» и победить — 97:92.

Илья Андреев

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