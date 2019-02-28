Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА0
Витязь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА0
Спартак0
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
Трактор2
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ5
Торпедо НН4
Хоккей. НХЛ
1.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
1.03
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
1.03
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.03
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
1.03
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс3
Чикаго Блэкхокс4
Все события
Фоторепортажи
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
24«Ястребы» сводят с ума Балашиху. Вторая победа над чемпионом
18:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный баскетболист подарил кроссовки мальчику, лечащемуся от рака

Лука подает пример во всем.

Наверх
Источник: AP 2019

Защитник «Далласа» Лука Дончич порадовал юного болельщика. После гостевого матча с «Клипперс» 20-летний словенец подписал свои игровые кроссовки и подарил их мальчику, который проходит лечение от рака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дончич не первый раз дарит свои кроссовки. Такие же акции проводят другие звезды НБА, например, Донован Митчелл из «Юты».

Новичок «Далласа» Дончич в среднем за матч набирает 20,9 очка и делает 7,3 подбора.

Илья Андреев

Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на ЧМ
Орсер прокомментировал слухи о возвращении Медведевой в Россию
ИААФ отказала в допуске на старты 13 российским легкоатлетам
Кокорин получил разрешение на осмотр врачами «Зенита»
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
СКА пытается сравнять счет в серии со «Спартаком» (трансляция)
Российская лыжница: Шведки в эстафете сотворили историю
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь