Известный баскетболист подарил кроссовки мальчику, лечащемуся от рака

Защитник «Далласа» Лука Дончич порадовал юного болельщика. После гостевого матча с «Клипперс» 20-летний словенец подписал свои игровые кроссовки и подарил их мальчику, который проходит лечение от рака.

Дончич не первый раз дарит свои кроссовки. Такие же акции проводят другие звезды НБА, например, Донован Митчелл из «Юты».



Новичок «Далласа» Дончич в среднем за матч набирает 20,9 очка и делает 7,3 подбора.



Илья Андреев