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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист подарил кроссовку 102-летней болельщице (видео)

Вы только посмотрите на ее радость!

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Источник: AP 2019

Звездный игрок «Юты» Донован Митчелл порадовал 102-летнюю болельщицу команды. Защитник перед матчем с «Милуоки» подписал свои кроссовки и подарил одну из них Роберте Морган.

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Еще одну кроссовку с автографом получил юный болельщик «Джаз».

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Роберта впервые пришла на матч «Юты», и клуб сделал подарок для своей суперболельщицы.

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Обычно Роберта смотрит матчи «Джаз» дома. В четверг компанию ей составил маскот «Юты», а после этого клуб пригласил болельщицу на игру.

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Возможно, для Митчелла присутствие такой болельщицы стало дополнительной мотивацией: в матче с «Милуоки» он набрал рекордные для себя 46 очков.

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Илья Андреев

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