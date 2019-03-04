Баскетболист подарил кроссовку 102-летней болельщице (видео)

Источник: AP 2019

Звездный игрок «Юты» Донован Митчелл порадовал 102-летнюю болельщицу команды. Защитник перед матчем с «Милуоки» подписал свои кроссовки и подарил одну из них Роберте Морган.

Еще одну кроссовку с автографом получил юный болельщик «Джаз».

Роберта впервые пришла на матч «Юты», и клуб сделал подарок для своей суперболельщицы.

Обычно Роберта смотрит матчи «Джаз» дома. В четверг компанию ей составил маскот «Юты», а после этого клуб пригласил болельщицу на игру.

Возможно, для Митчелла присутствие такой болельщицы стало дополнительной мотивацией: в матче с «Милуоки» он набрал рекордные для себя 46 очков.