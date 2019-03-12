Баскетболисты выяснили отношения на площадке

Центровой «Торонто» Серж Ибака подрался с форвардом «Кливленда» Маркизом Криссом. В конце третьей четверти Крисс помешал Ибаке получить пас, а затем что-то сказал сопернику. Разозленный игрок «Рэпторс» бросился на Крисса и схватил его за шею. Далее баскетболисты обменялись ударами, ни один из которых не достиг цели.

Ибаку и Крисса удалили до конца матча. Для игрока «Торонто» это уже третье удаление в карьере за драку. Ранее он дважды получал дисквалификацию на один матч, ожидается, что в этот раз ему придется пропустить больше игр.



За каждый пропущенный матч Ибака лишится 149 тысяч долларов.



«Торонто» неожиданно проиграл «Кливленду» 101:126 и упустил шанс приблизиться к лидеру Восточной конференции «Милуоки».



Илья Андреев