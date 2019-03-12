Баскетболисты выяснили отношения на площадке
Редкая драка для НБА.
Редкая драка для НБА.
Центровой «Торонто» Серж Ибака подрался с форвардом «Кливленда» Маркизом Криссом.
В конце третьей четверти Крисс помешал Ибаке получить пас, а затем
Ибаку и Крисса удалили до конца матча. Для игрока «Торонто» это уже третье удаление в карьере за драку. Ранее он дважды получал дисквалификацию на один матч, ожидается, что в этот раз ему придется пропустить больше игр.
За каждый пропущенный матч Ибака лишится 149 тысяч долларов.
«Торонто» неожиданно проиграл «Кливленду» 101:126 и упустил шанс приблизиться к лидеру Восточной конференции «Милуоки».
Илья Андреев