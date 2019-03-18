Баскетболист упал на болельщиков и, кажется, выпил пиво

Форвард «Филадельфии» Майк Скотт хорошо развлекся в матче с «Милуоки». В первой четверти американский баскетболист, прыгая за уходящим мячом, упал на болельщиков в первых рядах стадиона. Убедившись, что с фанами все в порядке, Скотт взял у одной из болельщиц стакан и сделал маленький глоток. Возможно, игрок «Филадельфии» выпил пиво.

Скотт отыграл в этом матче 23 минуты, набрал 6 очков и сделал 7 подборов. «Филадельфия» победила лидера регулярного чемпионата — 130:125.



Похожая история недавно случилась еще с одним баскетболистом «Филадельфии». Джоэл Эмбиид в матче с «Нью-Йорком» прыгнул за мячом, уходящим в аут, и едва не сбил актрису Реджину Кинг в первом ряду зала. Игрок успел перепрыгнуть через актрису и приземлился на сидящего за ней человека, ведущего статистику матча.