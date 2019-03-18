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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист упал на болельщиков и, кажется, выпил пиво

Забавное видео из НБА.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Филадельфии» Майк Скотт хорошо развлекся в матче с «Милуоки». В первой четверти американский баскетболист, прыгая за уходящим мячом, упал на болельщиков в первых рядах стадиона.

Убедившись, что с фанами все в порядке, Скотт взял у одной из болельщиц стакан и сделал маленький глоток. Возможно, игрок «Филадельфии» выпил пиво.

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Скотт отыграл в этом матче 23 минуты, набрал 6 очков и сделал 7 подборов. «Филадельфия» победила лидера регулярного чемпионата — 130:125.

Похожая история недавно случилась еще с одним баскетболистом «Филадельфии». Джоэл Эмбиид в матче с «Нью-Йорком» прыгнул за мячом, уходящим в аут, и едва не сбил актрису Реджину Кинг в первом ряду зала. Игрок успел перепрыгнуть через актрису и приземлился на сидящего за ней человека, ведущего статистику матча.

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Илья Андреев

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