Баскетболист заблокировал бросок ногой (видео)

Трюк Харклесса вызвал одобрение комментаторов матча и болельщиков. В матче игрок набрал 10 очков и помог своей команде победить «Индиану» 106:98.



Харклесс прославился в сезоне-2016/17, когда перестал бросать трехочковые в трех последних матчах сезона, чтобы не испортить процент попадания (35%) и получить бонус в 500 тысяч долларов, положенный по контракту.



Илья Андреев