Баскетболист заблокировал бросок ногой (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Форвард «Портленда» Мо Харклесс показал новый способ блокировать броски. В матче с «Индианой» игрок «Трэйл Блэйзерс» помешал забить Домантасу Сабонису после свистка.
Трюк Харклесса вызвал одобрение комментаторов матча и болельщиков. В матче игрок набрал 10 очков и помог своей команде победить «Индиану» 106:98.
Харклесс прославился в сезоне-2016/17, когда перестал бросать трехочковые в трех последних матчах сезона, чтобы не испортить процент попадания (35%) и получить бонус в 500 тысяч долларов, положенный по контракту.
Илья Андреев