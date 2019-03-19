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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист заблокировал бросок ногой (видео)

Это надо видеть.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Портленда» Мо Харклесс показал новый способ блокировать броски. В матче с «Индианой» игрок «Трэйл Блэйзерс» помешал забить Домантасу Сабонису после свистка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трюк Харклесса вызвал одобрение комментаторов матча и болельщиков. В матче игрок набрал 10 очков и помог своей команде победить «Индиану» 106:98.

Харклесс прославился в сезоне-2016/17, когда перестал бросать трехочковые в трех последних матчах сезона, чтобы не испортить процент попадания (35%) и получить бонус в 500 тысяч долларов, положенный по контракту.

Илья Андреев

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