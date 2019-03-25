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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист отговорил грабителя от преступления

Это талант.

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Источник: РИА "Новости"

Во время матча «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» комментаторы рассказали, как однажды игрок калифорнийской команды Лу Уильямс уговорил грабителя не совершать преступление.

«Это было в 2011 году, Лу тогда играл в “Филадельфии”. В рождественский вечер он ехал в машине, остановился на светофоре, как на него наставили пистолет. Грабитель разбил окно и начал угрожать оружием.

Уильямс тогда сумел отговорить грабителя от преступления. Он рассказал ему, кто он, и преступник его узнал. Он знал, что игрок много помогает бедным жителям Филадельфии.

Уильямс в итоге подвез его до Макдональдса, и там они поговорили о жизни».

Во время загрузки произошла ошибка.

Лу Уильямс — лучший снайпер «Клипперс» в этом сезоне, в среднем за матч он набирает 20 очков. «Лос-Анджелес» выиграл у «Нью-Йорка» 124:113.

Илья Андреев

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