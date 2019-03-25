Баскетболист отговорил грабителя от преступления

Во время матча «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Клипперс» комментаторы рассказали, как однажды игрок калифорнийской команды Лу Уильямс уговорил грабителя не совершать преступление.



«Это было в 2011 году, Лу тогда играл в “Филадельфии”. В рождественский вечер он ехал в машине, остановился на светофоре, как на него наставили пистолет. Грабитель разбил окно и начал угрожать оружием.



Уильямс тогда сумел отговорить грабителя от преступления. Он рассказал ему, кто он, и преступник его узнал. Он знал, что игрок много помогает бедным жителям Филадельфии.



Уильямс в итоге подвез его до Макдональдса, и там они поговорили о жизни».