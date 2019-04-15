Игрока НБА наказали за использование телефона во время матча

Форвард «Филадельфии» Амир Джонсон нарушил запрет для баскетболистов НБА, взяв с собой телефон на скамейку запасных. Джонсон показывал одноклубнику Джоэлю Эмбииду сообщение в смартфоне, и этот момент попал в трансляцию первого матча серии с «Бруклином». Команда Джонсона к этому времени уже крупно проигрывала сопернику.

Я посмотрел в телефон, потому что Амир сказал, что его дочь тяжело болеет, и он хочет узнать, как она", — объяснил этот инцидент Эмбиид.



«Филадельфия» оштрафовала Джонсона, сумма штрафа осталась неизвестной. Сам игрок позже извинился перед клубом, одноклубниками и болельщиками.



Илья Андреев