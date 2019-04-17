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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Клипперс» выронил на улице 2 000 долларов. Ему их вернули

Реальная история.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс рассказал о случае, который произошел с ним в Сан-Франциско перед вторым матчем серии с «Голден Стэйт».

«Хочу передать привет человеку, который помог мне в Сан-Франциско. Я шел по улице — это реальная история — полез в карман за телефоном и не заметил, как выронил 2 тысячи долларов. И пошел дальше.

Какой-то парень хлопнул меня по спине и сказал: “Это ваши деньги”. Не знаю много городов, где бы еще такое могло произойти. Кто бы ты ни был, ты мог получить бесплатные билеты на матч, если бы не убежал», — сообщил Риверс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Клипперс» установили рекорд НБА, отыгравшись с «минус 31» во втором матче серии плей-офф с «Голден Стэйт». Третья игра пройдет в Лос-Анджелесе 19 апреля.

Илья Андреев

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