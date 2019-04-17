Тренер «Клипперс» выронил на улице 2 000 долларов. Ему их вернули

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс рассказал о случае, который произошел с ним в Сан-Франциско перед вторым матчем серии с «Голден Стэйт».



«Хочу передать привет человеку, который помог мне в Сан-Франциско. Я шел по улице — это реальная история — полез в карман за телефоном и не заметил, как выронил 2 тысячи долларов. И пошел дальше.



Какой-то парень хлопнул меня по спине и сказал: “Это ваши деньги”. Не знаю много городов, где бы еще такое могло произойти. Кто бы ты ни был, ты мог получить бесплатные билеты на матч, если бы не убежал», — сообщил Риверс.