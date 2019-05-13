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17:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист отыграл 40 минут в матче, несмотря на пост в Рамадан

И помог команде победить.

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Источник: AP 2019

Центровой «Портленда» Энес Кантер хорошо отыграл 7-й матч серии против «Денвера», несмотря на пост в Рамадан.

Турок не принимал еду и ничего не пил с 3.25 утра, однако смог провести на площадке 40 минут и сделал дабл-дабл: 12 очков и 13 подборов.

По словам Кантера, его голова в такие моменты работает быстрее, потому что ему важнее хорошо провести пост психологически, чем физически.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Портленд» победил «Денвер» в гостях и теперь сыграет с «Голден Стэйт» в финале Западной конференции.

Илья Андреев

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