Баскетболист отыграл 40 минут в матче, несмотря на пост в Рамадан

Центровой «Портленда» Энес Кантер хорошо отыграл 7-й матч серии против «Денвера», несмотря на пост в Рамадан.



Турок не принимал еду и ничего не пил с 3.25 утра, однако смог провести на площадке 40 минут и сделал дабл-дабл: 12 очков и 13 подборов.



По словам Кантера, его голова в такие моменты работает быстрее, потому что ему важнее хорошо провести пост психологически, чем физически.