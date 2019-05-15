Родители братьев Карри бросили монетку, чтобы определить, кто за кого будет болеть
Такого в НБА еще не было.
Такого в НБА еще не было.
В финале Западной конференции впервые в истории лиги два брата играют друг против друга. Родители Стефа и Сета Карри перед первым матчем в Окленде жребием решили, кто в какой майке пойдет на игру.
В итоге маме достался «Портленд», а папе — «Голден Стэйт». Несмотря на свою футболку, Соня Карри хлопала, когда Стеф набирал очки.
«Для родителей это беспроигрышная ситуация. Они в любом случае будут на финале НБА», — сказал Стеф Карри перед матчем.
Стеф Карри набрал 36 очков в первом матче, «Голден Стэйт победил 116:94 и повел в серии.
Илья Андреев