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15 мая, источник: Sportmail.ru

Родители братьев Карри бросили монетку, чтобы определить, кто за кого будет болеть

Такого в НБА еще не было.

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Источник: AP 2019

В финале Западной конференции впервые в истории лиги два брата играют друг против друга. Родители Стефа и Сета Карри перед первым матчем в Окленде жребием решили, кто в какой майке пойдет на игру.

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В итоге маме достался «Портленд», а папе — «Голден Стэйт». Несмотря на свою футболку, Соня Карри хлопала, когда Стеф набирал очки.

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«Для родителей это беспроигрышная ситуация. Они в любом случае будут на финале НБА», — сказал Стеф Карри перед матчем.

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Стеф Карри набрал 36 очков в первом матче, «Голден Стэйт победил 116:94 и повел в серии.

Илья Андреев

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