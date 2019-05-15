9-летняя девочка увидела плачущего баскетболиста и написала ему письмо
Джоэл Эмбиид, не плачь.
Джоэл Эмбиид, не плачь.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на поражение в 7-м матче серии против «Торонто». Баскетболист заплакал, уходя с площадки, и это вдохновило маленькую болельщицу команды написать ему письмо.
«Дорогой Джоэл Эмбиид. Ты мой любимый баскетболист. Мне жаль, что ты проиграл. Я видела по телевизору, как ты плачешь. Ничего страшного, что иногда бывают поражения, я тоже иногда проигрываю в баскетбол. Ты уже много добился, и я горжусь тобой и “Филадельфией”! Твоя болельщица Оливия», — написала 9-летняя девочка.
Эмбиид был выбран под 3-м номером драфта в 2014 году. В этом сезоне камерунец дошел до второго раунда
Илья Андреев