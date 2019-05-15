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15 мая, источник: Sportmail.ru

9-летняя девочка увидела плачущего баскетболиста и написала ему письмо

Джоэл Эмбиид, не плачь.

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Источник: РИА "Новости"

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид эмоционально отреагировал на поражение в 7-м матче серии против «Торонто». Баскетболист заплакал, уходя с площадки, и это вдохновило маленькую болельщицу команды написать ему письмо.

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«Дорогой Джоэл Эмбиид. Ты мой любимый баскетболист. Мне жаль, что ты проиграл. Я видела по телевизору, как ты плачешь. Ничего страшного, что иногда бывают поражения, я тоже иногда проигрываю в баскетбол. Ты уже много добился, и я горжусь тобой и “Филадельфией”! Твоя болельщица Оливия», — написала 9-летняя девочка.

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Эмбиид был выбран под 3-м номером драфта в 2014 году. В этом сезоне камерунец дошел до второго раунда плей-офф с «Филадельфией». Команда не выходила в финал конференции с 2001 года.

Илья Андреев

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