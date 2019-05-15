9-летняя девочка увидела плачущего баскетболиста и написала ему письмо

«Дорогой Джоэл Эмбиид. Ты мой любимый баскетболист. Мне жаль, что ты проиграл. Я видела по телевизору, как ты плачешь. Ничего страшного, что иногда бывают поражения, я тоже иногда проигрываю в баскетбол. Ты уже много добился, и я горжусь тобой и “Филадельфией”! Твоя болельщица Оливия», — написала 9-летняя девочка.