Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Финляндия3
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Чехия6
Латвия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Канада5
Франция2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Швеция9
Австрия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Словакия
Все события
Фоторепортажи
18Мальчик из Ирака, дети Боккетти и спартаковский гол Зе Луиша
12Страшный конец сказки «Аякса»
16 мая, источник: Sportmail.ru

Болельщик «Торонто» сделал тату про победный бросок Ленарда

Один из самых крутых моментов года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победный бросок Кавая Ленарда в 7-м матче серии «Торонто» — «Филадельфия» уже стал легендарным. Рэпер Дрейк хочет посвятить ему фристайл, другие просто восхищаются гением защитника «Рэпторс».

Болельщик «Торонто» сделал татуировку про лучший момент в современной истории клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот самый бросок Ленарда.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот фотография, которая особенно понравилась Дрейку.

Во время загрузки произошла ошибка.

После «Филадельфии» следующим соперником «Торонто» стал «Милуоки». Первый матч в финале Восточной конференции «Рэпторс» проиграли.

Илья Андреев

Гол 18-летнего Какко принес сборной Финляндии победу над Данией
Самюэль Это’о заявил, что не собирается помогать «Анжи»
Чехия одержала победу над Латвией, уступая 0:2 по ходу матча
ЦСКА начинает «Финал четырех» Евролиги матчем против «Реала»
Российский боксер победил нокаутом в бою за титул WBA
The Times: Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
Тотти поделился мнением о выступлении Роналду за «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь