Болельщик «Торонто» сделал тату про победный бросок Ленарда
Один из самых крутых моментов года.
Один из самых крутых моментов года.
Победный бросок Кавая Ленарда в 7-м матче серии «Торонто» — «Филадельфия» уже стал легендарным. Рэпер Дрейк хочет посвятить ему фристайл, другие просто восхищаются гением защитника «Рэпторс».
Болельщик «Торонто» сделал татуировку про лучший момент в современной истории клуба.
Тот самый бросок Ленарда.
А вот фотография, которая особенно понравилась Дрейку.
После «Филадельфии» следующим соперником «Торонто» стал «Милуоки». Первый матч в финале Восточной конференции «Рэпторс» проиграли.
Илья Андреев