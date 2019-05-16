Болельщик «Торонто» сделал тату про победный бросок Ленарда

Победный бросок Кавая Ленарда в 7-м матче серии «Торонто» — «Филадельфия» уже стал легендарным. Рэпер Дрейк хочет посвятить ему фристайл, другие просто восхищаются гением защитника «Рэпторс».



Болельщик «Торонто» сделал татуировку про лучший момент в современной истории клуба.