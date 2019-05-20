Танцор «Портленда» с лишним весом влюбил в себя болельщиков (видео)
Это огонь.
Это огонь.
«Портленд» в третьем матче финала Западной конференции предложил своим болельщикам необычную программу.
В перерыве вместе с чирлидершами клуба на паркет вышел танцор Оскар Эрнандес, имеющий проблемы с лишним весом. Несмотря на это, Оскар устроил мощное шоу.
Так выступление оскара и девушек смотрелось с трибуны.
Известно, что Эрнандес редко выступает на матчах «Портленда». По словам Оскара, танцы — это его страсть.
Илья Андреев