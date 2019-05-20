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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Танцор «Портленда» с лишним весом влюбил в себя болельщиков (видео)

Это огонь.

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Источник: РИА "Новости"

«Портленд» в третьем матче финала Западной конференции предложил своим болельщикам необычную программу.

В перерыве вместе с чирлидершами клуба на паркет вышел танцор Оскар Эрнандес, имеющий проблемы с лишним весом. Несмотря на это, Оскар устроил мощное шоу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так выступление оскара и девушек смотрелось с трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что Эрнандес редко выступает на матчах «Портленда». По словам Оскара, танцы — это его страсть.

Илья Андреев

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