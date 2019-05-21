Братья Карри обменялись майками после решающего матча в плей-офф

«Голден Стэйт» в 4 матчах выиграл серию у «Портленда» в финале Западной конференции, больше в этом плей-офф Стеф и Сет Карри не сыграют друг против друга. Впервые в истории НБА братья играли друг против друга в на такой стадии плей-офф. После 4-го матча Стеф и Сет обменялись майками.

Стеф Карри выдал мощную игру в каждом из 4 матчах, набирая в них по 36−37 очков за игру.



Младший Карри был менее результативен. В последней игре серии на его счету лишь одно очко.



Интересно, что перед началом финала конференции родители братьев бросков монеты решали, кто кого будет поддерживать.



Илья Андреев