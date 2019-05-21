Братья Карри обменялись майками после решающего матча в плей-офф
Уникальное противостояние для НБА.
Уникальное противостояние для НБА.
«Голден Стэйт» в 4 матчах выиграл серию у «Портленда» в финале Западной конференции, больше в этом
Впервые в истории НБА братья играли друг против друга в на такой стадии
Стеф Карри выдал мощную игру в каждом из 4 матчах, набирая в них по 36−37 очков за игру.
Младший Карри был менее результативен. В последней игре серии на его счету лишь одно очко.
Интересно, что перед началом финала конференции родители братьев бросков монеты решали, кто кого будет поддерживать.
Илья Андреев