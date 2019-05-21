Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Канада3
США0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция1
Россия6
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
СловакияБ2
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия1
Латвия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Финляндия2
Германия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Чехия5
Швейцария4
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
11ЦСКА выиграл Евролигу
18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Братья Карри обменялись майками после решающего матча в плей-офф

Уникальное противостояние для НБА.

Наверх
Источник: AP 2019

«Голден Стэйт» в 4 матчах выиграл серию у «Портленда» в финале Западной конференции, больше в этом плей-офф Стеф и Сет Карри не сыграют друг против друга.

Впервые в истории НБА братья играли друг против друга в на такой стадии плей-офф. После 4-го матча Стеф и Сет обменялись майками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стеф Карри выдал мощную игру в каждом из 4 матчах, набирая в них по 36−37 очков за игру.

Младший Карри был менее результативен. В последней игре серии на его счету лишь одно очко.

Интересно, что перед началом финала конференции родители братьев бросков монеты решали, кто кого будет поддерживать.

Илья Андреев

Мария Шарапова попала в заявочный лист Уимблдона
Политический вопрос: Мхитарян пропустит финал Лиги Европы
Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
Предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов
Швейцария сняла вратаря при счёте 4:4 и уступила Чехии на ЧМ
Российского футболиста захотели в Германии
Канада играет с США на чемпионате мира по хоккею (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь