Дрейк вступил в перепалку с игроками «Голден Стэйт» (видео)

Канадский рэпер Дрейк снова активно вел себя на бровке, хотя перед финалом НБА появилась информация, что лига попросила его больше так не делать. В первом матче между «Торонто» и «Голден Стэйт» Дрейк вступил в перепалку со звездами «Уорриорс» Стефом Карри и Дрэймондом Грином. Интересно, что рэпер пришел на игру в майке «Торонто», на которой была написана фамилия Карри. Делл Карри — отец Стефа — когда-то играл за «Рэпторс».

После матча Дрейк потроллил Грина, сам игрок отнесся к этому спокойно.



«Я бы не назвал это стычкой. Он меня не ударил, я его не ударил. Он меня не толкнул, я его не толкнул. Немного полаялись, но я бы не назвал это стычкой», — рассказал после игры Грин.