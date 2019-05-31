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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Дрейк вступил в перепалку с игроками «Голден Стэйт» (видео)

Главный болельщик «Торонто» снова в деле.

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Источник: AP 2019

Канадский рэпер Дрейк снова активно вел себя на бровке, хотя перед финалом НБА появилась информация, что лига попросила его больше так не делать.

В первом матче между «Торонто» и «Голден Стэйт» Дрейк вступил в перепалку со звездами «Уорриорс» Стефом Карри и Дрэймондом Грином. Интересно, что рэпер пришел на игру в майке «Торонто», на которой была написана фамилия Карри. Делл Карри — отец Стефа — когда-то играл за «Рэпторс».

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После матча Дрейк потроллил Грина, сам игрок отнесся к этому спокойно.

«Я бы не назвал это стычкой. Он меня не ударил, я его не ударил. Он меня не толкнул, я его не толкнул. Немного полаялись, но я бы не назвал это стычкой», — рассказал после игры Грин.

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Илья Андреев

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