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5 июня, источник: Sportmail.ru

Болельщица повесила фото с данком Ленарда в Лувре

«Каваймания» добралась до Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Атина Вандам, болельщица «Торонто», побывала в Лувре и пополнила коллекцию музея. Фанатка «Рэпторс» принесла с собой фотографию с броском сверху Кавая Ленарда в матче с «Милуоки» и повела ее на стену Лувра.

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Кавай Ленард является одним из лучших баскетболистов в этом розыгрыше плей-офф. Защитник вывел «Торонто» в финал (впервые в истории канадского клуба) и показывает невероятную статистику: 30,9 очка за матч.

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После сезона Ленард станет неограниченно свободным агентом и сам сможет выбирать команду. Рестораны Торонто пообещали кормить Кавая бесплатно, если он останется в «Рэпторс».

Илья Андреев

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