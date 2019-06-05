Болельщица повесила фото с данком Ленарда в Лувре
«Каваймания» добралась до Франции.
«Каваймания» добралась до Франции.
Атина Вандам, болельщица «Торонто», побывала в Лувре и пополнила коллекцию музея. Фанатка «Рэпторс» принесла с собой фотографию с броском сверху Кавая Ленарда в матче с «Милуоки» и повела ее на стену Лувра.
Кавай Ленард является одним из лучших баскетболистов в этом розыгрыше
После сезона Ленард станет неограниченно свободным агентом и сам сможет выбирать команду. Рестораны Торонто пообещали кормить Кавая бесплатно, если он останется в «Рэпторс».
Илья Андреев